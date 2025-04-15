خلية الفوضى في الأردن.. مخططات تخريبية واتهامات تطال جماعة الإخوان

وكالات

أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية، الثلاثاء، عن إحباط مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة.

وأشارت دائرة المخابرات العامة الأردنية، إلى أن العمليات شملت تجنيد وتدريب عناصر داخل وخارج البلاد، وتورطت فيها مجموعات كانت تعمل منذ عام 2021 تحت رصد استخباري دقيق، وقد تم إحالة القضايا إلى محكمة أمن الدولة.

وكشفت السلطاتالأردنية، عن تفاصيل 4 قضايا رئيسية، القضية الأولى وهي ضبط خلية مكونة من 4 أفراد، كانت تعمل على تهريب وتخزين مواد شديدة الانفجار وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ كاتيوشا في منطقة مرج الحمام.

أما القضية الثانية، فهي محاولة تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية ومستوردات، مع إنشاء مستودعين سريين في عمّان والزرقاء أحدهما محصن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية.

بينما القضية الثالثة، وهي تصنيع طائرات مسيّرة بالتعاون مع جهات خارجية، وتم إنتاج نموذج أولي. والقضية الرابعة وهي تجنيد وتدريب أفراد خارج الأردن تمهيداً لتنفيذ عمليات تخريبية.

وتم اعتقال 16 شخصاً متورطاً في هذه المخططات. وأفاد مصدر أمني بمشاركة أفراد من جماعة الإخوان المسلمين، فيما نفت الجماعة أي صلة لهم بالمتهمين.

في السياق، علّق رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على القضية خلال اتصال بنظيره الأردني، معبّراً عن تضامن لبنان الكامل واستعداده للتعاون، خاصة في ضوء معلومات تفيد بتلقي بعض المتورطين تدريبات على الأراضي اللبنانية. وأكد سلام رفض لبنان أن يكون منطلقاً لأي نشاط يهدد أمن الدول الشقيقة.