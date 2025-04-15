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البيت الأبيض: ترمب لن يهدأ له بال إلا بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد

08:07 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

كارولين ليفيت متحدثة البيت الأبيض

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وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها لضبط الحدود، مشيرة إلى أن شهر مارس الماضي شهد تحقيق أفضل المعدلات في هذا الإطار، مشيرًة إلى أن ترمب لن يهدأ له بال إلا بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.

وأضافت ليفيت في تصريحات نقلتها شبكة (سي إن إن)، أن نسب تأييد الرئيس ترامب تُعد الأعلى على الإطلاق، لافتة إلى أن وسائل الإعلام المحلية تداولت هذه المؤشرات مؤخرًا.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، كشف البيت الأبيض عن وجود أكثر من 15 مقترحًا لاتفاقات تجارية قيد الدراسة، سيتم الإعلان عنها قريبًا، مضيفًة أن الولايات المتحدة استعادت قوتها الصناعية وجذبت استثمارات ضخمة، لعل أبرزها ما أعلنته شركة "إنفيديا" مؤخرًا.

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