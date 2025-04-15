إعلام عبري: نحو 500 عسكري إسرائيلي يدعون لوقف الحرب في غزة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، إن 472 من الجنود والمحاربين القدامى السابقين والحاليين التابعين للقوات الخاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدروا دعوة لدعم عودة الأسرى ووقف القتال في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع نحو 350 كاتبا إسرائيليا على رسالة تدعو إلى إنهاء الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ومن بين الموقعين على الرسالة، كتاب مشهورون، مثل ديفيد جروسمان وجوشوا سوبول وزيرويا شاليف.

وجاء في الرسالة: "تعرض هذه الحرب حياة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للخطر، وكذلك حياة الأسرى، وتسبب معاناة مروعة للمدنيين العزل ممن لا حول لهم ولا قوة في غزة".

وأضافت: "الأعمال التي ترتكب في غزة والأراضي المحتلة ليست باسمنا، لكنها محسوبة علينا".

ودعا الموقعون على الرسالة إلى التوصل لاتفاق بالوقف الفوري للعملية العسكرية ضد حماس، وعودة الأسرى من غزة، والتوصل إلى اتفاق دولي حول مستقبل قطاع غزة.

واتهم الكتاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب لأسباب شخصية.

يشار إلى أنه كانت هناك دعوات مماثلة بين صفوف الجيش تطالب بإنهاء الحرب والاتفاق مع حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى.