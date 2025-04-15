وزير الدفاع الإسرائيلي: نواصل الضغط العسكري على حماس حتى إطلاق سراح المختطفين

وكالات



أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن نشاط القوات الإسرائيلية سيتوسع بقوة قريبًا ليشمل معظم أنحاء قطاع غزة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو حماية المجتمعات الإسرائيلية.



وأضاف "كاتس"، خلال حديثه أثناء جولة تفقدية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في شمال قطاع غزة: "لن نسمح بتهديد مواطنينا وبلداتنا"، مشيراً إلى أن العمل العسكري سيستمر بهدف زيادة الضغط على حركة حماس لإطلاق سراح المختطفين.



وتابع قائلاً: "كلما زادت حماس في رفضها، سنزيد من شدة ضرباتنا حتى إخضاعها وإعادة كافة المخطوفين".



يذكر أن إسرائيل منعت دخول المساعدات إلى غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار الشهر الماضي (مارس)، كما سيطرت قواتها على مساحات واسعة من القطاع الساحلي في محاولة لزيادة الضغوط على حركة حماس للموافقة على اتفاق جديد.