صحيفة عبرية: أمريكا أبلغت إسرائيل أنها ستسحب قواتها من سوريا خلال شهرين

وكالات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأن القوات الأميركية ستبدأ الانسحاب التدريجي من سوريا في غضون شهرين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، أن إسرائيل تعتقد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انسحاب جزئي فقط، لكنها لا تزال تعمل مع الأميركيين لإقناعهم بإبقاء القوات في سوريا.

وأفادت الصحيفة أن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على خططها.

وتتوقع إسرائيل أن الانسحاب الأميركي سيزيد من "شهية" تركيا للسيطرة على سوريا، وبالتالي ستزداد التوترات بين إسرائيل وتركيا في حال انسحاب أميركا، وفقا للمسؤول.

يذكر أن الولايات المتحدة لديها حوالي 2000 جندي في سوريا، وذلك وفق ما أعلنت في ديسمبر الماضي.