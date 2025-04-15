أمين عام الناتو يتوجه إلى أوديسا الأوكرانية مع زيلينسكي

كييف - (د ب أ)

توجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته إلى مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء.

وكتب روته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" "لقد تحمل الشعب الأوكراني الكثير - وليس أقلها هجوم روسيا يوم أحد الشعانين على سومي".

وأكد روته لأوكرانيا استمرار دعم التحالف العسكري الغربي الناتو.

وفي يوم الأحد، قتل ما لا يقل عن 35 شخصا في هجوم صاروخي روسي على سومي.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو للزيارة المشتركة لمستشفى عسكري في أوديسا على قناته على تليجرام، وقام الرئيس الأوكراني بتوزيع ميداليات على الجرحى بحضور روته.

وخلال محادثاتهما المشتركة، نوقشت على وجه الخصوص مسألة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وكتب زيلينسكي: "يرى الجميع على الإطلاق مدى حاجة أوكرانيا الملحة لأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الخاصة بها"، وكرر استعداد كييف لشراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق بدعم غربي منذ أكثر من ثلاث سنوات.