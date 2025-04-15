عاصفة رملية في العراق تتسبب بأكثر من 3700 حالة اختناق، وإغلاق مطارات جنوب البلاد

بي بي سي

أعلنت وزارة الصحة العراقية في حصيلة جديدة تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق جرّاء عاصفة رملية ضربت وسط وجنوب البلاد الاثنين.

وأدّت العاصفة الرملية بين بعد ظهر الاثنين وأولى ساعات صباح الثلاثاء إلى انعدام الرؤية في العديد من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة الدوليين، بحسب وزارة النقل العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية الثلاثاء إن "عدد حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب موجة الغبار ليوم أمس (الاثنين) ولغاية الآن بلغ 3747 حالة دخول إلى ردهات الطوارئ في بغداد والمحافظات".

وأكّد عدم تسجيل أي وفيات "ولا حالات رقود في العناية المركّزة"، مشيراً إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفيات "بعد تلقي العلاجات اللازمة" و"تماثلوا للشفاء التام".

ولفت إلى أن العدد الأكبر سُجّل في محافظة البصرة جنوب البلاد حيث دخل 1041 مصاباً بحالات اختناق إلى المستشفى، تليها محافظتا المثنى (874 حالة) وميسان (628).

وقررت السلطات في البصرة تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء "بسبب سوء الأحوال الجوية"، حسبما ورد في بيان لديوان محافظة البصرة نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وأوردت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان أن مدن جنوب ووسط العراق تأثرت "بموجات غبار كثيفة ناتجة عن نشاط رياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق".

وأظهرت اللقطات التي نُشرت عبر الإنترنت مناطق مغطاة بضباب برتقالي كثيف، مع تقارير من وسائل الإعلام المحلية عن انقطاع التيار الكهربائي وتعليق الرحلات الجوية في عدد من المناطق.

وتُعتبر العواصف الرملية شائعة في العراق، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنها تزداد تواتراً بسبب تغير المناخ.

وارتدى المشاة ورجال الشرطة أقنعة واقية لحماية أنفسهم من الغبار، وتواجد المسعفون في الموقع لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في التنفس، وفقاً لوكالة فرانس برس.

ونُقل أكثر من 250 شخصاً إلى المستشفيات في محافظة النجف، ونُقل ما لا يقل عن 322 مريضاً، بينهم أطفال، إلى مستشفيات محافظة الديوانية.

وأبلغ 530 شخصاً آخرين عن مشاكل في التنفس في محافظتي ذي قار والبصرة.

وغطت العاصفة الرملية المحافظات الجنوبية في العراق بسحابة برتقالية اللون، مما أدى إلى انخفاض الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد (0.62 ميل).

واضطرت السلطات إلى إغلاق مطارات محافظتي النجف والبصرة.

ومن المتوقع أن تتحسن الأحوال تدريجياً بحلول صباح الثلاثاء، وفقاً لخدمات الأرصاد الجوية المحلية.

وتُصنّف الأمم المتحدة العراق بين الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ، حيث يواجه عواصف رملية منتظمة وحرارة خانقة وندرة في المياه.

وكانت عاصفة رملية شديدة في عام 2022 قد أسفرت عن وفاة شخص واحد واحتاج أكثر من خمسة آلاف شخص للعلاج بسبب أمراض تنفسية.

ووفقاً لوزارة البيئة، سيشهد العراق المزيد من "أيام الغبار" في المستقبل.