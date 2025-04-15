أردوغان: سندافع عن وحدة سوريا وسنقف إلى جانب حكومتها ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار

وكالات



أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقف في وجه أي طرف يحاول زعزعة استقرار سوريا، مشددًا على دعم تركيا للحكومة السورية في مواجهة أي محاولات لإثارة الفتن أو تقسيم البلاد.



وقال الرئيس التركي في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة: "لن نسمح بتقسيم سوريا بحجة محاربة الإرهاب، وكل من يسعى لإشعال الفتن سيجدنا في مواجهته"، مضيفًا أن بعض الأطراف تختبر صبر أنقرة فيما يخص الملف السوري.



وأوضح "أردوغان"، أن تركيا لن تقبل العودة إلى ما قبل الثامن من ديسمبر في سوريا، مؤكدًا أن بلاده تعتبر أمن واستقرار سوريا جزءًا من أمنها القومي، ولن تتهاون في التصدي لأي تهديدات تمس وحدة الأراضي السورية.