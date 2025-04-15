إعلان

أردوغان: سندافع عن وحدة سوريا وسنقف إلى جانب حكومتها ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار

06:49 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقف في وجه أي طرف يحاول زعزعة استقرار سوريا، مشددًا على دعم تركيا للحكومة السورية في مواجهة أي محاولات لإثارة الفتن أو تقسيم البلاد.

وقال الرئيس التركي في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة: "لن نسمح بتقسيم سوريا بحجة محاربة الإرهاب، وكل من يسعى لإشعال الفتن سيجدنا في مواجهته"، مضيفًا أن بعض الأطراف تختبر صبر أنقرة فيما يخص الملف السوري.

وأوضح "أردوغان"، أن تركيا لن تقبل العودة إلى ما قبل الثامن من ديسمبر في سوريا، مؤكدًا أن بلاده تعتبر أمن واستقرار سوريا جزءًا من أمنها القومي، ولن تتهاون في التصدي لأي تهديدات تمس وحدة الأراضي السورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجب طيب اردوغان تركيا سوريا وحدة سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)
دعم مشترك بمختلف الأصعدة.. نص البيان المصري الكويتي المشترك بعد زيارة الرئيس السيسي