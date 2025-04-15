ألمانيا.. مقاضاة 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

ميونيخ - (د ب أ)

قبلت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا دعوى قضائية بحق ثلاثة أشخاص يُشْتَبَه في أنهم جواسيس روس، وأنهم خططوا لتنفيذ أعمال تخريب في ألمانيا.

ويواجه الأشخاص الألمان الروس اتهاما بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الروسي، كما يُعتقد أن زعيم هذا الثلاثي قام بالإضافة إلى ذلك بالمشاركة في القتال ضمن "تنظيم إرهابي مسلح" في أوكرانيا.

وكانت القضية أثارت ضجة كبيرة قبل عام، حين اعتقلت شرطة ولاية بافاريا (عاصمتها ميونخ) اثنين من الرجال الثلاثة في منطقة بايرويت أقصى جنوب ألمانيا، وعلى إثر ذلك، استدعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السفير الروسي ووجهت انتقادات لاذعة.

وكان الادعاء العام الاتحادي رفع في أكتوبر الماضي دعوى قضائية ضد زعيم المجموعة بتهمة الانتماء لتنظيم "إرهابي" أجنبي، هو ما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية".

وفي ديسمبر الماضي، تم رُفعت دعوى قضائية أخرى ضد الرجال الثلاثة، تضمنت اتهاما بقيامهم بأنشطة تجسسية لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

وقامت دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الإقليمية العليا في ميونخ بدمج الدعويين وسمحت بعقد جلسة محاكمة رئيسية دون أي تعديلات على التهم، ومن المقرر بدء المحاكمة في 20 مايو، وتشمل المحاكمة مبدئيا 44 جلسة، وقد يصدر الحكم النهائي قبل عيد الميلاد (الكريسماس) مباشرة.

ووفقًا للائحة الاتهام، يُعتقد أن زعيم المجموعة شارك كمقاتل في وحدة مسلحة تابعة لما يُسمى بـ "جمهورية دونيتسك الشعبية" في شرق أوكراني، ومنذ أكتوبر 2023، يُعتقد أنه تواصل مع عنصر في جهاز الاستخبارات الروسي بشأن القيام بأعمال تخريب محتملة داخل ألمانيا، بهدف تقويض الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا في الحرب الأوكرانية- الروسية.

ويُعتقد أن هذا الرجل أبدى استعداده لتنفيذ هجمات بالمتفجرات وإضرام حرائق تستهدف بُنى تحتية يتم استخدامها لأغراض عسكرية ومواقع صناعية في ألمانيا، وأضافت صحيفة الدعوى أن الرجل تعهد بالقيام بأعمال تخريب ضد خطوط السكك الحديدية المستخدمة لنقل الإمدادات العسكرية.

وفي إطار التحضير لهذه الهجمات، يُعتقد أن المتهم قام بالتجسس على أهداف محتملة في ولاية بافاريا، حيث يُعتقد أن الرجلين الآخرين ساعداه في ذلك اعتبارًا من مارس 2024 على أقصى تقدير.

وبحسب الادعاء العام الاتحادي، أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، فإن الأشخاص الثلاثة يحملون الجنسية الألمانية والروسية معًا.