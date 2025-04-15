تونس تتسلم 80 حافلة كدفعة أولى من هبة فرنسية لتحسين قطاع النقل العام

تونس - (د ب أ)

تسلمت شركة النقل بتونس 80 حافلة للنقل الحضري، كهبة فرنسية لسد النقص في أسطول النقل العام بالمدن الكبرى في تونس.

ووصلت الحافلات أمس الاثنين إلى ميناء حلق الوادي بالعاصمة، وهي دفعة أولى من بين 165 حافلة مقرر تسليمها إلى تونس بموجب اتفاقية هبة ممضاة بين مؤسسة "إيل دو فرانس موبيليتي" والوكالة المستقلة للنقل بباريس.

وقالت وزارة النقل بتونس إن الحافلات ستمكن من تعزيز العرض وتطبيق سياسة الدولة المتعلقة بتحسين قطاع النقل العمومي الجماعي وخاصة النقل الحضري.

وتعاني تونس من تراجع كبير في حجم أسطول النقل العام الحضري في العاصمة وباقي المدن الكبرى بسبب تقلص أعمال الصيانة وندرة قطع الغيار وأزمة المالية العمومية.

وتتميز هذه الحافلات الإيكولوجية المعدلة للاستخدام خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في باريس، بأرضية منخفضة وهي مجهزة أيضا بمصفاة جزيئات مطابقة للمواصفات الأوروبية (يورو 5) وبدرج أوتوماتيكي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من سهولة الولوج إلى الحافلة.

وتشمل أيضا نظام تهوية وتكييف للبعض منها فضلا عن نظام مراقبة بالفيديو.

يشار إلى أن الحكومة التونسية وقعت أيضا صفقة اقتناء 300 حافلة من الشركة الصينية "كينج لونج"، وتصل دفعة أولى من هذه الحافلات إلى تونس في نهاية أبريل الجاري.