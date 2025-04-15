بسبب النشاط السياسي.. إدارة ترامب تجمّد 2.2 مليار دولار من المنح المخصصة لجامعة هارفارد

واشنطن - (أ ب)

قالت الحكومة الأمريكية إنها جمدت أكثر من 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود المخصصة لجامعة هارفارد، بعد أن أعلنت المؤسسة التعليمية يوم الاثنين أنها لن تمتثل لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من النشاط السياسي في الحرم الجامعي.

ويمثل تجميد تمويل هارفارد المرة السابعة التي تتخذ فيها إدارة ترامب هذه الخطوة ضد إحدى أرقى الكليات في البلاد، في محاولة لفرض الامتثال لأجندة ترامب السياسية، ويشار إلى أن ستة معاهد من السبعة منضمة إلى رابطة آيفي.

وفي رسالة إلى هارفارد يوم الجمعة، طالبت الإدارة بإصلاحات واسعة في الإدارة والقيادة، مع ضرورة أن تعتمد هارفارد سياسات قبول وتوظيف قائمة على ما تسميه "الجدارة"، بالإضافة إلى إجراء تدقيق على آراء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادة بشأن التنوع، والامتناع عن الموافقة على بعض الأندية الطلابية.

وتشمل المطالب، التي تم تحديثها من رسالة سابقة، أيضا حظر ارتداء الأقنعة، التي بدت موجهة ضد المحتجين المؤيدين لفلسطين، كما تضغط الإدارة على الجامعة لوقف الاعتراف أو تمويل "أي مجموعة طلابية أو ناد يدعم أو يروج للنشاط الإجرامي، العنف غير القانوني، أو المضايقات غير القانونية".

وذكرت الحكومة الاتحادية الأمريكية أن ما يقرب من 9 مليارات دولار من المنح والعقود بصورة إجمالية معرضة للخطر إذا لم تمتثل هارفارد.

وقال رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر أمس الاثنين إن الجامعة لن ترضخ لمطالب الحكومة.

وبعد ساعات، جمدت الحكومة مليارات الدولارات من التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد.