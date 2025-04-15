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تحذير أمريكي من انتشار نسخ مزيفة من دواء شهير في الأسواق

05:37 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

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(وكالات)

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، تحذيرًا للمستهلكين والصيدليات بشأن ضبط نسخ مزيفة من دواء "أوزمبيك" المستخدم في علاج السكري من النوع الثاني، داخل الولايات المتحدة.

وأشارت الإدارة إلى أن المنتجات المقلدة يُعتقد أنها دخلت السوق من خلال موزعين أو بائعين غير مرخصين، مؤكدة أنها تعمل حاليا بالتعاون مع الشركة المصنعة "نوفو نورديسك" على اختبار هذه النسخ لتحديد مدى سلامتها.

ويُشترط في الولايات المتحدة تقديم وصفة طبية صالحة لشراء "أوزمبيك" من صيدليات مرخصة، والتي بدورها تتحقق من سلامة العبوات وتتأكد من خلوها من علامات التزوير.

ويُستخدم "أوزمبيك" لتحسين السيطرة على مستوى السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، كما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن خلال السنوات الأخيرة، اكتسب الدواء شعبية واسعة لاستخدامه في إنقاص الوزن، وهو ما ساهم في ارتفاع مبيعاته بشكل كبير، حيث وصلت أرباحه إلى نحو 17 مليار دولار في عام 2024، وفق وكالة "يو بي آي".

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إدارة الغذاء والدواء واشنطن FDA نوفو نورديسك
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