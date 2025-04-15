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أبو عبيدة: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الأمريكي عيدان ألكسندر

05:20 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

عيدان ألكسندر

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وكالات

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية"حماس"، إنهم فقدوا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وتابع أبو عبيدة في تغريدة له: "نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأشار أبو عبيدة: "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

وفي وقت سابق السبت، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسجيلا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، يتهم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى في غزة وعرقلة صفقة التبادل.

وقال ألكسندر إن "الجميع كذبوا علي شعبي وحكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والجيش".

وأكد الجندي الإسرائيلي أن الوقت ينفد أمام الأسرى، وقال "نعتقد أننا سنعود للديار أمواتا، ولا أمل لدينا".

وأشار إلى أنه سمع قبل 3 أسابيع أن حماس مستعدة لإطلاق سراحه لكن إسرائيل رفضت وتركته أسيرا.

وهاجم ألكسندر رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا "كل يوم أرى أن نتنياهو يسيطر على الدولة مثل الدكتاتور".

كما عاتب الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب، وسأله "لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو".

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