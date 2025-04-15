ويتكوف: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل وقف برنامجها للتخصيب والتسلح النووي

وكالات

أكد ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي اتفاق مع إيران لن يكتمل إلا إذا تم تحت رعاية الرئيس ترامب، مشيرًا إلى أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يرسي إطارًا للسلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

وأضاف ويتكوف في تغريدة له عبر إكس، أن أي اتفاق يعني وجوب توقف إيران عن برنامجها للتخصيب والتسلح النووي والقضاء عليه، مؤكدًا أنه من الضروري للعالم أن يتم التوصل مع إيران لاتفاق صارم وعادل ودائم.

ويأتي ذلك قبل أيام من الجولة الثانية من المفاوضات التي أعلن عنها وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنها ستعقد في سلطنة عمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الإيرانية إسماعيل باقي في بيان: "من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط في 19 أبريل المقبل".