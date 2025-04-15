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رئيس الأركان الإسرائيلي: نرفض الزج بالجيش في الاحتجاجات

05:04 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

إيال زامير

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وكالات

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يرفض بشدة محاولات الزج به في الاحتجاجات السياسية الداخلية، مشددًا على أن الحديث باسم وحدات عسكرية هو أمر "مرفوض ولن يُسمح به".

وقال زامير في تصريحات نقلها الجيش الإسرائيلي، إن "من حق جنود الاحتياط إبداء آرائهم في أي موضوع، لكن ذلك يجب أن يتم خارج إطار الخدمة وبصفتهم المدنية فقط"، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية ستبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية.

وأوضح زامير أن أهداف الحرب على غزة تتمثل في "الدفاع عن إسرائيل، وإعادة المخطوفين، وإخضاع حركة حماس"، مشيرًا إلى أن الجيش "يخوض حربًا متعددة الجبهات ويعمل وفق اعتبارات عملياتية بحتة".

وأشار الجيش في بيان منفصل إلى أن رئيس الأركان قام بجولة ميدانية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث صادق على خطط عسكرية هجومية ودفاعية لاستمرار العمليات في القطاع.

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