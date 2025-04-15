بيربوك تحذر من تجاهل تبعات الحرب الأهلية في السودان

لندن- (د ب أ)

حذرت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية بشدة من تجاهل تبعات الحرب الأهلية في السودان.

وفي مستهل مؤتمر دولي عقد في لندن حول الحرب المستمرة منذ عامين، قالت بيربوك اليوم الثلاثاء:" كيف يمكننا أن ننسى أكبر أزمة إنسانية في العالم؟ الـ 30 مليون إنسان الذين لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون مساعدات إنسانية؟ التقارير المروّعة عن نساء وأطفال يتعرضون للاغتصاب؟"

وأوضحت السياسية، التي تنتمي لحزب الخضر، أن ألمانيا ستقدّم 125 مليون يورو إضافية كمساعدات للسودان ودول مجاورة لها. لكنها أكدت أن أي مبلغ من الدعم لن يكون كافيًا إذا استمر النزاع، مضيفة:" يجب لهذه الحرب أن تتوقف".

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن نحو 20 دولة، من بينهم ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وبدورها، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا عن تقديم دعم جديد بقيمة ملايين اليوروهات.

واتهم وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، طرفي الصراع في السودان، بافتقاد الإرادة السياسية لتخفيف معاناة السكان المدنيين. وقال السياسي المنتمي إلى حزب العمال:" علينا أن نقنع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد، وإعطاء الأولوية للسلام".

وبحسب منظمات إغاثية، أدّت المعارك بين قوات الحكومة السودانية وقوات ميليشيا الدعم السريع على السيطرة على البلاد إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم.