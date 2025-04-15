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حماس: الاحتلال يمنع دخول أساسيات الحياة إلى غزة للأسبوع السابع

04:19 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

حركة المقاومة الإسلامية

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وكالات

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحكومة الإسرائيلية بمواصلة فرض حصار خانق على قطاع غزة، ومنع دخول المواد الأساسية اللازمة للحياة للأسبوع السابع على التوالي، محذرة من أن هذا الوضع يمثل "ركنًا أساسيًا في جريمة إبادة جماعية مخطط لها".

وفي بيان صحفي، قالت حماس إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف آبار المياه ومحطات التحلية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منذ أشهر، في ظل تدمير البنية التحتية وانعدام أبسط مقومات الحياة.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، عبر إجبار إسرائيل على وقف ما وصفته بسياسة "التجويع الجماعي"، التي تمارسها بحق أكثر من مليوني فلسطيني.

كما جددت حماس نداءها إلى الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف حاسم وتاريخي، من أجل إنهاء هذا الحصار الذي وصفته بـ"الظالم وغير الإنساني"، مطالبة بتحرك عاجل يوقف الانهيار الكامل في غزة.

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حركة المقاومة الإسلامية غزة الحكومة الإسرائيلية إسرائيل
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