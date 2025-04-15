إعلان

المالديف تحظر دخول الإسرائيليين إلى أراضيها

04:18 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

علم المالديف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

صادَق رئيس المالديف، اليوم، على قرار يقضي بحظر دخول المواطنين الإسرائيليين إلى البلاد، في خطوة تعكس الموقف الثابت للحكومة المالديفية تجاه ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وجاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة المالديف أن القرار يأتي "ردًا على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين"، مشددًا على أن الحكومة تواصل "الدعوة إلى محاسبة إسرائيل على خروقاتها المتكررة للقانون الدولي"، و"إدانة الأفعال التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويعكس هذا القرار انضمام المالديف إلى قائمة الدول التي اتخذت مواقف تصعيدية ضد إسرائيل، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لسلوكها العسكري والإنساني، خاصة بعد الأحداث الدامية في قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المالديف حظر دخول الإسرائيليين الإبادة الجماعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وهذا موعد الذروة
تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور