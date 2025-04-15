المالديف تحظر دخول الإسرائيليين إلى أراضيها

وكالات

صادَق رئيس المالديف، اليوم، على قرار يقضي بحظر دخول المواطنين الإسرائيليين إلى البلاد، في خطوة تعكس الموقف الثابت للحكومة المالديفية تجاه ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وجاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة المالديف أن القرار يأتي "ردًا على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين"، مشددًا على أن الحكومة تواصل "الدعوة إلى محاسبة إسرائيل على خروقاتها المتكررة للقانون الدولي"، و"إدانة الأفعال التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويعكس هذا القرار انضمام المالديف إلى قائمة الدول التي اتخذت مواقف تصعيدية ضد إسرائيل، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لسلوكها العسكري والإنساني، خاصة بعد الأحداث الدامية في قطاع غزة.