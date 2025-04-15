"تخابر مع أمريكا".. الحوثيون يعتقلون شيخا قبليا بارزًا

صنعاء - (د ب أ)

أعلن مسؤول يمني حكومي، اليوم الثلاثاء، أن جماعة أنصار الله الحوثي اعتقلت شيخا قبليا بارزا مواليا لها في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، بعد اتهامه بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

و قال علي حميد الأهدل مدير مكتب إعلام محافظة الحديدة التابع للحكومة الشرعية ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، اعتقلت الشيخ القبلي أمين أحمد صالح البرعي في مديرية برع بمحافظة الحديدة ، بعد أن وجهت إليه تهمة التخابر مع أمريكا".

وأضاف أن "مليشيا الحوثي أدعت بأن الشيخ البرعي قام بإرسال إحداثيات لمواقع عسكرية استُهدفت مؤخرا بغارات جوية أمريكية".

وأشار المسؤول اليمني إلى أن" الشيخ البرعي من الشخصيات القبلية المعروفة بولائها للجماعة، وعمل على تجنيد أعداد كبيرة من أبناء منطقته، بما في ذلك الأطفال، للقتال في صفوف الحوثيين دون علم أهاليهم، وهو ما تسبب في مقتل العديد منهم على الجبهات".

واعتبر الأهدل اعتقال البرعي" يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق من خدموها، في مشهد يكشف سياسة التخلي عن الحلفاء بعد انتهاء مهامهم".

وكانت وسائل إعلام يمنية أعلنت أن جماعة الحوثي اعتقلت مؤخرا عشرات الأشخاص في أكثر من محافظة بعد اتهامهم بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وإعطائها إحداثيات لضرب مواقعها.

ومنذ منتصف مارس الماضي، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية وحظر حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تضامنا مع غزة.

وبالتزامن، استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، بعد توقف استمر نحو شهرين.