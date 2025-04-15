خط أحمر.. إيران: قدراتنا العسكرية خارج طاولة التفاوض

(وكالات)

صرح الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن القدرات العسكرية والأمنية لطهران غير قابلة للنقاش في أي مفاوضات، وذلك في وقت تستعد فيه طهران لجولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وفي تصريحات بثها الإعلام الرسمي الإيراني، أفاد المتحدث باسم الحرس الثوري، علي محمد نائيني، أن "القوة العسكرية والأمن القومي لإيران خط أحمر لا يمكن التفاوض عليه مهما كانت الظروف".

وتستعد العاصمة الإيطالية روما لاستضافة هذه الجولة الجديدة من المحادثات يوم السبت المقبل، بمبادرة من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في خطوة فُسرت على أنها تقارب سياسي بين إيطاليا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبها، أكدت إيران أن الحوار سيبقى "غير مباشر"، وسيركز فقط على القضايا النووية ورفع العقوبات، رافضة أي نقاشات تمس الجوانب العسكرية.

في المقابل، واصل ترامب لهجته المتشددة، وقال إن إيران إذا لم تتخل عن طموحاتها النووية، فإنها ستواجه عواقب وخيمة، قد تشمل توجيه ضربات عسكرية مباشرة لمنشآتها.