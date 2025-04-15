بعد 15 عامًا.. قطر وسوريا تعقدان جلسة مباحثات رسمية

الدوحة - (د ب أ)

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس السوري أحمد الشرع جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري.

وأعرب أمير قطر، في بداية الجلسة، عن سعادته بزيارة الرئيس السوري الأولى لدولة قطر وتطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) ، جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي.

كما تناولت المباحثات أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس السوري وصل في وقت سابق إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية يرافقه خلالها وفد حكومي.

وهذه الزيارة هي الأولى لرئيس سوري لقطر منذ أكثر من 15 عاماً.

وكان أمير قطر زار سوريا في شهر يناير الماضي، في أول زيارة لرئيس دولة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد .

وتعد دولة قطر من أكبر الدول الداعمة للثورة السورية منذ اندلاعها بداية عام 2011.

يشار إلى أن الرئيس السوري أجرى خلال الأسبوع الجاري، زيارتين رسميتين إلى كل من تركيا والإمارات.