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350 كاتبا إسرائيليا يدعون إلى إنهاء العدوان على غزة: هذه الحرب لا تمثلنا

03:13 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

قطاع غزة

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القدس - (د ب أ)


وقع نحو 350 كاتبا إسرائيليا على رسالة تدعو إلى إنهاء الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الثلاثاء.

ومن بين الموقعين على الرسالة، كتاب مشهورون، مثل ديفيد جروسمان وجوشوا سوبول وزيرويا شاليف.

وجاء في الرسالة: "تعرض هذه الحرب حياة جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، وكذلك حياة الأسرى، وتسبب معاناة مروعة للمدنيين العزل ممن لا حول لهم ولا قوة في غزة".

وأضافت:"الأعمال التي ترتكب في غزة والأراضي المحتلة ليست باسمنا، لكنها محسوبة علينا".

ودعا الموقعون على الرسالة إلى التوصل لاتفاق بالوقف الفوري للعملية العسكرية ضد حماس، وعودة الأسرى المحتجزين من غزة، والتوصل إلى اتفاق دولي حول مستقبل قطاع غزة.

واتهم الكتاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب لأسباب شخصية.

يشار إلى أنه كانت هناك دعوات مماثلة بين صفوف الجيش تطالب بإنهاء الحرب والاتفاق مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن.

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قطاع غزة إسرائيل القدس
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