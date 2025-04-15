"الباراسيتامول".. تحدي قاتل يصل مدارس الجزائر والسلطات تحذر

(وكالات)

حذرت السلطات الجزائرية من انتشار تحد خطير بين الطلاب يُعرف باسم "تحدي الباراسيتامول"، يشجع المراهقين على تناول جرعات كبيرة من هذا الدواء لتصوير مقاطع على تطبيق "تيك توك".

وبدأ التحدي في فرنسا وسويسرا وانتقل مؤخرًا إلى الجزائر، حيث سجلت وزارة التربية أول حالة إصابة خطيرة لتلميذ في محافظة المدية، استدعت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل.

وأصدرت وزارة التربية مذكرة عاجلة إلى المدارس تحذر من خطورة هذه الظاهرة، وطالبت بإطلاق حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور، كما شددت على ضرورة الحد من الاستخدام غير المراقب للهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية.

بدورها، دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى سحب الباراسيتامول من متناول المراهقين، وعدم بيعه للأطفال بدون وصفة طبية، محذرة من مخاطره الشديدة على صحة الكبد.

وفي السياق ذاته، قالت الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين إن الجرعات الزائدة من الباراسيتامول قد تسبب فشلًا كبديًا حادًا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات، مشيرة إلى أن هذا الدواء آمن فقط عند استخدامه ضمن الجرعات الموصى بها.

ويُستخدم الباراسيتامول (الأسيتامينوفين) عادة لتخفيف الآلام وخفض الحمى، لكنه يصبح خطيرًا عند الإفراط في تناوله، بحسب ما تؤكده وكالة معاهد الصحة الوطنية الأمريكية التي أشارت إلى أن التسمم بالباراسيتامول هو أحد أبرز أسباب زراعة الكبد عالميًا، ويؤدي إلى نحو 500 وفاة سنويًا في الولايات المتحدة وحدها.

وعلى مواقع التواصل، عبر كثيرون عن قلقهم من الظاهرة، حيث كتب أحد المعلقين أن "تناول الباراسيتامول بشكل مفرط قد يؤدي إلى عجز كلي في الكبد والكلى"، بينما نشرت إحدى الطبيبات تجربتها مع فتاة تناولت 42 قرصًا من الدواء، ووصلت إلى المستشفى بحالة صحية حرجة تبين بعدها أن كبدها قد أُتلف.