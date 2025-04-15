تأثيرها يفوق هيروشيما بـ 24 مرة.. أمريكا تعلن عن قنبلة نووية جديدة

وكالات

تُسرّع الولايات المتحدة خطواتها نحو تعزيز ترسانتها النووية من خلال تطوير قنبلة نووية جديدة من طراز B13-61، يفوق تأثيرها التدميري قنبلة هيروشيما بـ24 مرة، وفق ما نقلته قناة Euronews عن مسؤولين أمنيين أمريكيين.

ويُعد المشروع جزءًا من خطة شاملة لتحديث الأسلحة النووية الأمريكية، ويُظهر مؤشرات على تقدم كبير، قد يُفضي إلى تسليم أول وحدة إنتاج قبل نهاية السنة المالية الجارية، أي قبل الموعد المحدد بسبعة أشهر، بحسب ما صرّح به متحدث باسم المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB) لقناة فوكس نيوز.

القنبلة الجديدة هي نسخة مطوّرة من طراز B61 وتندرج ضمن سبعة برامج أمريكية لتحديث الترسانة النووية، حيث تُعتبر من بين أكثر الأسلحة أهمية وانتشارًا منذ نهاية الحرب الباردة، وقد صُمّمت لتُطلق بواسطة طائرات عالية السرعة لاستهداف مواقع عسكرية استراتيجية ومحصّنة.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الطاقة التدميرية القصوى للقنبلة تبلغ 360 كيلو طن، أي ما يعادل 24 ضعف قنبلة هيروشيما (15 كيلو طن)، و14 ضعف قنبلة ناغاساكي، حيث يعكس هذا الرقم التوجه الأميركي المتزايد نحو تعزيز قدراتها النووية في ظل تحديات دولية متنامية.

وأكدت مختبرات "سانديا الوطنية" (SNL)، المشرفة على تطوير القنبلة، أن المشروع استفاد من تخطيط هندسي متقدّم أدى إلى تقليص زمن الإنتاج بنسبة 25%، ما سرّع عملية تسليم النماذج الأولى.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مثول براندون ويليامز، المرشح لتولي رئاسة الوكالة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث أعلن أنه لا يعتزم التوصية بإعادة استئناف التجارب النووية التي توقفت منذ عام 1992، مؤكدًا أن اتخاذ قرارات من هذا النوع لا يندرج ضمن صلاحياته المباشرة.