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كبير المفاوضين التجاريين باليابان يزور واشنطن هذا الأسبوع

02:58 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

اليابان

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طوكيو - (د ب أ)

من المقرر أن يزور كبير المفاوضين التجاريين باليابان الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مباحثات تهدف لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء إجراءات الرسوم ضد اليابان، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي إن وزير الإنعاش الاقتصادي أكازاوا ريوسيه سيتواجد في واشنطن من غد الأربعاء حتى الجمعة المقبلة لإجراء مباحثات مع وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت والممثل التجاري جاميسون جرير.

وأضاف هاياشي أن الزيارة تهدف " لبناء علاقة ثقة" بين الجانبين، حيث ستطلب اليابان من الجانب الأمريكي إلغاء إجراءات الرسوم. وأضاف " الحكومة سوف تتغلب على التحدي، وستعمل ككيان واحد بحيث يتم حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن".

وقال ريوسيه للصحفيين" سوف أدرس بعناية ما هو أفضل ما يخدم المصلحة الوطنية اليابانية، ما سيكون أكثر فعالية وسأبذل قصارى جهدي في المفاوضات".

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