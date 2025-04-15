حماس: الاحتلال يمنع دخول أساسيات الحياة لغزة للأسبوع السابع

وكالات

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة فرض حصار خانق على قطاع غزة، من خلال منع دخول المواد الأساسية اللازمة للحياة، وذلك للأسبوع السابع على التوالي، في وقت يتواصل فيه استهداف آبار المياه ومحطات التحلية في مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن "الواقع الكارثي الذي تفرضه حكومة الاحتلال هو أحد أركان جريمة إبادة جماعية ممنهجة تُرتكب بحق أكثر من مليوني فلسطيني في غزة".

ودعت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية"، والعمل على "إجبار الاحتلال على وقف سياسة التجويع الجماعي التي تمارس بحق المدنيين".

كما جدّدت الحركة نداءها إلى الدول العربية والإسلامية، مطالبة بـ"اتخاذ موقف تاريخي وجاد ينهي هذا الحصار الظالم المفروض على غزة، وينقذ أبناء الشعب الفلسطيني من الكارثة الإنسانية المتفاقمة".