"متدخلش حرب مع حد أكبر منك".. ترامب يهاجم رئيس أوكرانيا من جديد

وكالات

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة مباشرة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محملا إياه جزءا من مسؤولية اندلاع الحرب مع روسيا، إلى جانب كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وقال ترامب، خلال تصريح أدلى به من المكتب البيضاوي أثناء استقباله رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، إن الحرب "ما كان ينبغي أن تبدأ أصلًا"، معتبرًا أن بايدن كان بإمكانه منعها، وكذلك زيلينسكي، مؤكدًا أن بوتين هو من بدأها، لكن الجميع يتحمّلون المسؤولية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هذه حرب بايدن، وأنا أحاول إيقافها"، في إشارة إلى ما يعتبره فشلًا من إدارة بايدن في احتواء الأزمة الأوكرانية الروسية قبل انفجارها.

ووجه ترامب اللوم إلى زيلينسكي على خلفية طلبه المزيد من منظومات الدفاع الجوي "باتريوت"، قائلًا: "عندما تبدأ حربًا، يجب أن تكون مستعدًا للفوز، لا أن تدخل في صراع مع طرف يفوقك حجمًا عشرين مرة ثم تأمل أن يمنحك الآخرون بعض الصواريخ".