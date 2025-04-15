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زيلينسكي يمدد الأحكام العرفية.. لا انتخابات في أوكرانيا حتى أغسطس 2025

02:18 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

فولوديمير زيلينسكي

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(وكالات)

قدم الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، مشروعي قانونين إلى البرلمان في كييف لتمديد العمل بالأحكام العرفية والتعبئة العامة لمدة 90 يومًا إضافية، حتى 6 أغسطس القادم 2025، ما يعني عمليًا استحالة تنظيم أي انتخابات رئاسية خلال تلك الفترة.

ونشرت الأمانة العامة للبرلمان الأوكراني نصي المشروعين رقم 13172 و13173 على الموقع الرسمي، مؤكدة أن حالة الطوارئ الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 9 مايو المقبل، وهي المرة الخامسة عشرة التي يتم فيها تجديد هذا النظام الاستثنائي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وتمنح الأحكام العرفية السلطات الأوكرانية صلاحيات واسعة، من بينها تقييد حركة المواطنين، وفرض حظر التجول، ومراقبة وسائل الإعلام، وحظر النشاط السياسي، ومنع تنظيم أي انتخابات أو استفتاءات، إلى جانب توسيع صلاحيات هيئة الأركان العامة بشأن التجنيد الإجباري والتعبئة العسكرية.

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زيلينسكي الأحكام العرفية أوكرانيا
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