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اشتباكات مسلحة في جلسة صلح بالعراق بسبب "فرخة"- فيديو

02:11 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

اشتباكات مسلحة

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وكالات

تحوّلت جلسة صلح عشائري في محافظة بابل العراقية إلى مشهد فوضوي، بعدما اندلع شجار بين طرفين على خلفية خلاف سابق يتعلق بـ"تنظيف دجاجة"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية وشهود عيان.

وكانت الجلسة قد عقدت بهدف إنهاء خصومة نشبت في وقت سابق بين شخصين من أبناء المحافظة، إثر جدال بسيط حول طريقة تنظيف دجاجة، تطور لاحقًا إلى تلاسن ومشادة كلامية، ما استدعى تدخل وجهاء المنطقة لعقد صلح عشائري.

إلا أن الجلسة، التي كان من المفترض أن تُنهي النزاع، شهدت توترًا متصاعدًا بين الطرفين، تطور إلى عراك بالأيدي وتراشق بالكراسي، ما دفع أحد الحاضرين إلى استخدام السلاح، وسط حالة من الهلع والصراخ داخل القاعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار الجلسة وتحولها إلى شجار عنيف، أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، فيما تدخل بعض الحاضرين لفض الاشتباك.

وأثار الحادث جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث عبّر مستخدمون عن استيائهم من تحول جلسات الصلح إلى ساحة للعنف، فيما سخر آخرون من سبب الخلاف والمبلغ الزهيد الذي تسبب في تفاقم الأزمة، والذي يُقدّر بـ500 دينار عراقي.

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