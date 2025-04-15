إدارة ترامب توقف تمويل جامعة هارفارد الأمريكية

(وكالات)

جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار كان مخصصًا لجامعة هارفارد الأمريكية، وذلك بعد رفض الأخيرة الانصياع لطلبات الرئيس الجمهوري في عدد من سياسات الجامعة بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء القرار على خلفية رفض هارفارد إجراء تغييرات جذرية في سياساتها الداخلية، شمل مطالب بإنهاء برامج التنوع والتعددية، وتعزيز التعاون مع سلطات الهجرة، فضلًا عن مراجعة نهجها في قبول الطلاب وتوظيف الكوادر الأكاديمية.

كما طالبت إدارة ترامب الجامعة بإجراءات صارمة في ما يتعلق بمكافحة معاداة السامية، في ضوء الاحتجاجات الطلابية المتصاعدة على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جهتها أصدرت وزارة التعليم الأمريكية بيانًا قالت فيه إن "الفوضى والانقسام داخل الجامعات باتا خارج السيطرة"، مشيرة إلى أن "الطلاب اليهود يواجهون مضايقات ممنهجة داخل الحرم الجامعي"، واصفة الوضع بأنه "لا يُطاق". وأكد البيان أن فريقًا خاصًا لمكافحة معاداة السامية أوصى بتجميد التمويلات الممتدة لعدة سنوات.

لكن جامعة هارفارد، التي وجدت نفسها في قلب هذا الصراع، رفضت ما وصفته بـ"الابتزاز السياسي"، إذ أعلن رئيسها، آلان جاربر، في رسالة داخلية موجهة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، أن الجامعة "لن تفاوض على استقلالها ولا على حقها الدستوري في صياغة رؤيتها التعليمية"، مؤكدًا أن هوية هارفارد الأكاديمية "ليست قابلة للمساومة".

الجدير بالذكر أن إدارة ترامب وجهت رسائل مماثلة إلى عدد من الجامعات الكبرى في الأسابيع الماضية، في محاولة لإعادة ضبط ما تسميه "توازن الحوكمة والهوية الوطنية في التعليم الأمريكي".