أوكرانيا: مقتل 6 مدنيين على الأقل جراء هجمات روسية خلال 24 ساعة

كييف- (د ب أ)

أعلن مسؤولون في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مقتل ستة مدنيين على الأقل جراء هجمات روسية على أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية، إيفان فيدوروف، عبر تطبيق تليجرام، إن رجلا لقي حتفه في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، فيما لقي رجل آخر حتفه في منطقة دونيتسك المجاورة في مدينة بوكروفسك، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط المواجهة.

ويأتي ذلك في أعقاب تقارير أفادت بمقتل أربعة أشخاص في منطقة خاركيف، شرقي أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، أصيب نحو 17 شخصا في الهجمات.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي إسقاط 115 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 109 طائرات مسيرة فوق منطقة كورسك الروسية الحدودية الواقعة في غرب البلاد.

وأعلنت السلطات المحلية في كورسك أن 24 مبنى سكنيا تضررت جراء الهجوم الأوكراني.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن امرأة تبلغ من العمر 85 عاما لقيت حتفها، فيما أصيب تسعة أشخاص آخرون بجروح.