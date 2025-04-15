"قد تُغير قواعد اللعبة".. أقمار صناعية ترصد أضخم سفينة حربية في تاريخ كوريا الشمالية

وكالات

كشفت صور حديثة ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية عن ما يُعتقد أنه أكبر سفينة حربية تقوم كوريا الشمالية ببنائها حتى الآن، وقد يتجاوز حجمها ضعف أي سفينة أخرى في الأسطول البحري للزعيم كيم جونغ أون، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وأظهرت الصور التي التقطتها شركتا "ماكسار تكنولوجيز" و"بلانيت لابس" 6 أبريل الجاري، السفينة قيد الإنشاء داخل حوض بناء السفن "نامبو" الواقع على الساحل الغربي للبلاد، على بُعد نحو 60 كيلومترًا من العاصمة بيونغ يانغ.

ويشير تحليل الصور إلى أن السفينة الجديدة هي فرقاطة صواريخ موجهة (FFG)، صممت لحمل صواريخ موجهة لمهاجمة أهداف برية وبحرية، والتي يقدر طولها بحوالي 140 مترًا، ما يجعلها الأضخم في تاريخ التصنيع البحري الكوري الشمالي، وفقًا لتقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أعده الباحثان جوزيف بيرموديز وجنيفر جون.

وبالمقارنة، فإن المدمرات الأمريكية من فئة "أرلي بيرك" يبلغ طولها 505 أقدام، فيما يبلغ طول فرقاطات "كونستليشن" الجديدة 496 قدمًا.

ولا يعد ظهور السفينة مفاجئًا، في ظل سياسة التحديث المتسارعة التي ينتهجها كيم جونغ أون لقواته المسلحة، من خلال تطوير أنواع جديدة من الأسلحة، وتجارب على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

ورغم العقوبات الدولية المفروضة، يرى خبراء أن العلاقات الوثيقة التي جمعت كوريا الشمالية بروسيا منذ بداية حرب أوكرانيا، قد تلعب دورًا في تزويد بيونغ يانغ بالتكنولوجيا اللازمة.

وقال الأميرال الكوري الجنوبي المتقاعد كيم دوك كي، إنه يرجّح أن موسكو قدمت الدعم التكنولوجي المرتبط بأنظمة الصواريخ.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن السفينة قد تكون مزوّدة بأنظمة تسليح متطورة تُشبه تلك المستخدمة في القوات البحرية الحديثة، إضافة إلى رادارات ذات قدرة على تتبّع الأهداف بدقة تفوق التقنيات الكورية الشمالية السابقة.

وحذر محللون من التسرع في تقدير القدرات النهائية للسفينة، نظرًا للتحديات الكبيرة المرتبطة بدمج الأنظمة الإلكترونية والاتصالات والأسلحة.

وأوضح القائد السابق في البحرية الأمريكية كارل شوستر، أن تصميم الهيكل وأنظمة الدفع أمر ممكن تقنيًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في دمج التقنيات العسكرية الحديثة بنجاح، مشيرًا إلى أن السفينة قد تحتاج إلى عام أو أكثر قبل أن تدخل مرحلة التجارب البحرية.

من جانبه، شكك النائب الكوري الجنوبي كيم بيونغ كي – عضو لجنة الاستخبارات البرلمانية – في قدرة بيونغ يانغ على تحمل كُلفة تشغيل مثل هذه السفينة، قائلًا إن الأمر يتطلب ميزانية ضخمة، لا تقتصر على البناء، بل تشمل تشكيل طاقم وتشغيلها لوجستيًا من وقود ومعدات، في وقت لا تستطيع فيه أي سفينة ضخمة العمل بمعزل عن دعم بحري شامل.

وحذر الأميرال كيم من أن تزويد هذه الفرقاطة بصواريخ باليستية فائقة السرعة – مثل تلك التي زعمت كوريا الشمالية اختبارها في يناير – قد يُحدث تحولًا كبيرًا في موازين الأمن الإقليمي.

ورغم امتلاك كوريا الشمالية حوالي 400 سفينة دورية و70 غواصة، وفق تقرير لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA) في 2021، إلا أن معظمها قديم ومحدود الإمكانيات، حيث لا تمتلك البلاد سوى فرقاطتين رئيسيتين من طراز "ناجين"، تعودان إلى سبعينيات القرن الماضي.

ويرى محللون أن البحرية الكورية الشمالية ستظل محصورة في المهام الساحلية في حال اندلاع صراع مع كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، نظرًا للفارق الكبير في القوة.

ويواصل كيم جونغ أون الدفع بتحديث أسطوله، ويُطوّر برامج لإنتاج صواريخ تُطلق من الغواصات، كما تفقد في سبتمبر الماضي موقعًا لبناء ميناء بحري جديد، قال إنه سيُستخدم لرسو السفن الكبيرة والغواصات الحديثة.

وأكد النائب الكوري الجنوبي يو يونغ وون، أن السفينة الجديدة ليست سوى جزء من خطة تحديث أوسع تشمل بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في ميناء "سينبو"، وسفينة حربية أخرى يجري إنشاؤها في "تشونغجين".