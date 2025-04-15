جامعة سعودية تفصل طالبة بعد ثبوت تعاطيها للمخدرات

(وكالات)

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اتخاذ قرارات تأديبية حازمة بحق طالبتين، إثر ثبوت مخالفات تتعلق بحيازة وتعاطي مواد ممنوعة، وذلك بعد استكمال التحقيقات الرسمية وإقرار الطالبتين بما نُسب إليهما.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الجامعة، فقد تقرر فصل إحدى الطالبتين نهائيًا بعد ثبوت تعاطيها لمواد مخدرة، بينما تم إيقاف الطالبة الأخرى لمدة فصل دراسي واحد على خلفية حيازتها لمواد محظورة خاضعة للتداول الطبي، مع إحالتها إلى مركز "عناية" للإرشاد النفسي والاجتماعي لمتابعة وضعها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي ترسيخًا للقيم الإسلامية والتربوية التي تحرص الجامعة على غرسها في بيئتها التعليمية، مشددًا على أن جامعة الإمام تلتزم بتطبيق لوائح السلوك والانضباط بكل صرامة لضمان بيئة جامعية آمنة ومسؤولة.

وشددت الجامعة على أنها لن تتهاون في اتخاذ التدابير النظامية تجاه أي تجاوزات تمس القيم أو الأنظمة المعمول بها داخل الحرم الجامعي، مؤكدة أن سلامة الطلبة والمجتمع الجامعي تظل على رأس أولوياتها.