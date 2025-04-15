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الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الـ 85

01:44 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

جيش الاحتلال

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وكالات

قالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين إن الاحتلال يواصل عدوانه على المدينة ومخيمها لليوم الـ 85 على التوالي، وسط انتهاكات متصاعدة واعتقالات وحصار مشدد.

وأوضحت أن العدوان على المدينة ومخيمها أدى إلى استشهاد 38، في حين تواصل جرافات الاحتلال عمليات التدمير الواسعة لشوارع جنين الرئيسية والبنية التحتية.

وأكدت اللجنة تدمير الاحتلال نحو 600 منزل في مخيم جنين، في حين أصبحت قرابة 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، إلى جانب وصول عدد النازحين من المخيم إلى نحو 21 ألف نازح.

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مخيم جنين جيش الاحتلال
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