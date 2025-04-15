الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الـ 85

وكالات

قالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين إن الاحتلال يواصل عدوانه على المدينة ومخيمها لليوم الـ 85 على التوالي، وسط انتهاكات متصاعدة واعتقالات وحصار مشدد.

وأوضحت أن العدوان على المدينة ومخيمها أدى إلى استشهاد 38، في حين تواصل جرافات الاحتلال عمليات التدمير الواسعة لشوارع جنين الرئيسية والبنية التحتية.

اللجنة الإعلامية في مخيم جنين:



- الاحتـ.ـــلال يصعد من انتهاكاته في جنين ومخيمها، ويتجاوز كل القوانين باقتحام المستشفيات والمراكز الصحية، حيث اقتحم أمس قسمي الطوارئ والتسجيل في مستشفى جنين الحكومي



- الوضع تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث فقد آلاف المهجرين مصادر رزقهم، ما… pic.twitter.com/5WeAwTtTQG — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) April 15, 2025

وأكدت اللجنة تدمير الاحتلال نحو 600 منزل في مخيم جنين، في حين أصبحت قرابة 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، إلى جانب وصول عدد النازحين من المخيم إلى نحو 21 ألف نازح.