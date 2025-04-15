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خامنئي: المحادثات مع أمريكا سارت "بشكل جيد"

01:35 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

آية الله علي خامنئي

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وكالات

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، القول إن الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة سارت "بشكل جيد"، وذلك في أول تعليق علني له على المفاوضات.

ورغم أن تصريحات خامنئي جاءت بصيغة حذرة، فإنها عبرت عن تأييده للمحادثات حتى الآن.

وقال خامنئي، البالغ من العمر 85 عاما، "لسنا متفائلين تماما ولا متشائمين تماما بشأن هذه المحادثات".

ومع ذلك، قال خامنئي إن المحادثات "تم تنفيذها بشكل جيد في مراحلها الأولى"، مضيفا أن إيران لا تزال "متشائمة" بشأن أمريكا.

كما دعا خامنئي المسؤولين إلى "عدم ربط شؤون البلاد" بالمحادثات، التي المقرر أن تعقد الجولة الثانية منها يوم السبت المقبل.

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