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بولندا تغير موقفها: لن ندعم أوكرانيا بالمجان بعد الآن

01:28 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك

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(وكالات)

وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك رسالة واضحة مفادها أن زمن "الدعم المجاني والساذج" قد ولى، معلنًا أن بلاده لن تواصل دعم أوكرانيا بنفس النهج السابق، خصوصًا في ظل ما اعتبره استغلالًا من بعض الدول للأزمة لتحقيق مكاسب أخرى.

وقال توسك في مقابلة متلفزة: "لن نستمر في تقديم المساعدة بشكل ساذج. بولندا أظهرت تضامنًا حقيقيًا، لكن من غير المقبول أن نتحمل العبء بينما يسعى آخرون لجني ثمار إعادة الإعمار".

وأشار توسك إلى أن بلاده ستبدأ في الدفاع الصارم عن مصالحها الاقتصادية، مضيفًا: "من الآن فصاعدًا، سندخل معركة حماية مصالحنا الوطنية، وسنطالب بنصيبنا المشروع من كل ما يجري باسم المساعدة".

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دونالد توسك بولندا دعم أوكرانيا
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