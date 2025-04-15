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سي إن إن: السعودية تخطط لسداد ديون سوريا لدى البنك الدولي

01:27 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

علم المملكة العربية السعودية

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وكالات

أكد مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية، تقرير وكالة رويترز للأنباء، الذي يفيد أن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد ديون سوريا لدى البنك الدولي.


ويُعتبر دين سوريا للبنك الدولي صغيرًا نسبيًا، إذ بلغ 14 مليون دولار فقط في عام 2023، وفقًا لبيانات البنك. لكن التأخر في السداد سيمنع سوريا من الحصول على مساعدات تمويلية مستقبلية من المؤسسة المالية.


وسيكون التمويل الدولي أساسيًا لإعادة إعمار سوريا. فقد عانت البلاد من سنوات من الحرب الأهلية والعقوبات الاقتصادية، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، وفقًا للأمم المتحدة.


وتشن الحكومة الانتقالية السورية حملةً لرفع العقوبات الغربية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.

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