الشرع يصل قطر في أول زيارة رسمية بعد توليه المنصب

(وكالات)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى الدوحة في أول زيارة رسمية له إلى البلاد منذ توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية.

وجرى الاستقبال في الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، حيث كان الأمير تميم في مقدمة مستقبلي الرئيس السوري والوفد المرافق له، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين القطريين، من بينهم رئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي، ووزير الدولة بوزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق من اليوم، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة "إكس": "نرافق اليوم الرئيس أحمد الشرع في زيارته الرئاسية الأولى إلى قطر، الدولة التي وقفت مع السوريين منذ البداية ولم تتخل عنهم".

وتأتي زيارة الشرع إلى قطر بعد عودته من زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأس وفدا سوريا التقى خلاله رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما سبق أن التقى الرئيس السوري، على هامش مشاركته في "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" الذي اختُتم في 13 أبريل الجاري، برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وخلال اللقاء، جدد المسؤول القطري دعم بلاده الكامل لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مؤكدا استمرار الدعم القطري لتطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار.



