مساعدو ترامب يحذرون من الثقة المفرطة ببوتين تجاه أوكرانيا

(وكالات)

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن عددًا من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفعونه لاعتماد نهج أكثر حزمًا في التعامل مع روسيا، محذرين من مغبة الاعتماد على إشارات غير مؤكدة في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية.



وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأن مستشارين بارزين، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج، يشجعون ترامب على الحذر من نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعارضون تقديم أي تنازلات إقليمية من الجانب الأوكراني ضمن اتفاق محتمل خاصة مع عدم إظهار روسيا أي أمارات تبشر برغبتها في وقت القتال.

ورغم هذه التحذيرات، لا يزال ترامب يميل إلى رؤية أكثر تفاؤلاً، مدفوعاً بتقديرات مبعوثه الشخصي ستيف ويتكوف، الذي التقى بوتين مرتين في موسكو، ويعتقد أن هناك رغبة روسية حقيقية في إنهاء النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات.

ويجمع كلا الفريقين داخل معسكر ترامب على ضرورة إنهاء الحرب، إلا أن الهجوم الروسي الأخير بصاروخ باليستي على مدينة سومي الأوكرانية، والذي أسفر عن مقتل 34 مدنيا وإصابة نحو 100 آخرين، عم ق الانقسام في صفوف مستشاريه بشأن أفضل السبل للتعامل مع موسكو في المرحلة المقبلة.