إسرائيل: حماس هي من تحدد أسماء الأسرى المفرج عنهم في أي صفقة

(وكالات)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي مع إحدى والدة أحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هي الطرف الوحيد الذي يملك القرار بشأن قائمة أسماء المحتجزين الذين قد يُفرج عنهم في إطار أي اتفاق محتمل.

أتى ذلك خلال محادثة هاتفية مع ديستا أور، والدة المحتجز أفيناتان، بحسب ما نقلته مجموعة "منتدى تيكفا" الحقوقية التي تمثل عائلات عدد من المحتجزين.

وأوضح نتنياهو في الاتصال: "حماس هي التي تحدد القائمة، وليس نحن"، في إشارة إلى غياب السيطرة الإسرائيلية على تحديد هوية من قد تشملهم صفقة تبادل الأسرى المقبلة.

وتزامنت هذه التصريحات مع تصاعد الغضب في أوساط عائلات المحتجزين، لا سيما عقب تسريبات إعلامية تحدثت عن مقترح إسرائيلي جديد تم نقله إلى "حماس" بوساطة مصرية، في حين أعلنت الحركة أنها تدرس العرض.

وخلال الاتصال ذاته، تحدث نتنياهو إلى ثلاث من أمهات المحتجزين، بينهن أم تامير نمرودي وأم إيتان هورن، وأطلعهن على ما وصفه بـ"مفاوضات مكثفة" جارية لإطلاق سراح ذويهن.

وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد عرض نتنياهو أمام الأمهات "الجهود المبذولة لاستعادة الأسرى"، في حين كشفت وثيقة صادرة عن منتدى تيكفا أن الصفقة المطروحة قد تشمل إطلاق سراح نحو عشرة محتجزين أحياء، من ضمنهم إيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية.