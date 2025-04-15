قيادي في حماس يكشف موعد رد الحركة على المقترح الجديد للهدنة بغزة

وكالات

كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الحركة سترد على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة خلال 48 ساعة.

كما أضاف المسؤول في الحركة، الذي رفض الكشف عن هويته، إن حماس لا تزال تجري مشاورات موسعة وستسلم ردها إلى الوسطاء خلال يومين، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأفادت مصادر إسرائيلية، أمس الإثنين، بتقدم جزئي في محادثات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، التي تقودها مصر.

وحسب المصادر الإسرائيلية، فإنه بعدما كانت "حماس" تصر على أن تشمل المرحلة من الاتفاق 5 أسرى إسرائيليين، فإنها باتت مستعدة لإطلاق 9 أسرى، وهو ما يقترب من العدد الذي تطالب به إسرائيل، وهو 11 أسيرًا أحياء.

وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق ذات المعايير التي تم تطبيقها في الاتفاق السابق، وسيتم استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

لكن النقطة الأساسية التي ما زالت تحول دون الاتفاق، هي مطلب "حماس" بوجود ضمانات بأن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بالفعل، ولن تتنصل منها إسرائيل كما فعلت في المرة الماضية، وأيضًا أن تؤدي هذه المفاوضات إلى نهاية للحرب وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.

وحتى الآن، ترفض إسرائيل التعهد بأن تؤدي المفاوضات إلى إنهاء الحرب، وهو ما تحاول الولايات المتحدة تجاوزه من خلال التعهد للوسطاء بأنه، حال موافقة حماس على الاتفاق، فإنها ستبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية من أجل إنهاء الحرب.