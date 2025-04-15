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صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 51 ألف شهيد

11:03 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 51 ألف شهيد و116 ألفا و343 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بأن "حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 من شهر مارس الماضي بلغت 1630 شهيدا و4302 إصابة".

وأضافت:"وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 17 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم 18 من الشهر الماضي، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.

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وزارة الصحة الفلسطينية القصف الإسرائيلي صحة غزة
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