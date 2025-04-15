الجيش الأوكراني: تدمير أكثر من 11 ألف مركبة روسية منذ بداية العام

كييف- (د ب أ)

قال القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، يوم الإثنين، إن القوات الأوكرانية دمّرت آلاف المركبات العسكرية الروسية منذ بداية العام، في إطار جهودها لعرقلة الخدمات اللوجستية الروسية على طول خط الجبهة.

وكتب سيرسكي عبر تطبيق تليجرام: "منذ بداية هذا العام، خسر العدو 11 ألفا و583 مركبة ومعدات خاصة"، مؤكدا أن تدمير الإمدادات الروسية لا يزال من المهام الرئيسية للقوات الأوكرانية.

وأوضح أن إجمالي ما تم تدميره من مركبات روسية خلال عام 2024 تجاوز 35 ألف مركبة، ونشر مقطع فيديو يُظهر طائرات مسيّرة تستهدف مجموعة من المعدات الروسية، بما في ذلك الدبابات.

وأشار إلى أن هذه الهجمات منعت مئات الآلاف من الأطنان من الذخيرة والمعدات والوقود من الوصول إلى القوات الروسية.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المزاعم من مصادر مستقلة.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت القوات الروسية هجماتها البرية الجماعية على مواقع أوكرانية، غالبا ما كانت مدعومة فقط بنيران المدفعية.