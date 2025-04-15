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سموتريتش يرفض المشاركة بمشاورات أمنية في حال حضور رئيس الشاباك

10:31 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفضه المشاركة اليوم الثلاثاء بمشاورات أمنية في حال حضور رئيس الشاباك.

كانت صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت إن الجيش قرر تخصيص الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع الجنود الموقعين على عرائض تدعو لوقف الحرب.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن تقديرات الجيش تفيد بأن الخلافات باتت موجودة ويخشى من اتساع رقعة الاحتجاجات، موضحة أن الجيش يحاول احتواء الاحتجاج بين الجنود وتقليل الأضرار.

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سموتريتش رئيس الشاباك بنيامين نتنياهو
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