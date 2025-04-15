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مؤتمر دولي في لندن لبحث أزمة السودان وسط تحذيرات من كارثة إنسانية

10:20 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

السودان

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لندن- (أ ب)

يلتقي دبلوماسيون ومسؤولون في مجال المساعدات من مختلف أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، في لندن لمحاولة التخفيف من معاناة الحرب الدائرة منذ عامين في السودان، وهي حرب أودت بحياة عشرات الآلاف، وشردت 14 مليون شخص، ودفعت مناطق واسعة من البلاد إلى حافة المجاعة.

ويحمل المؤتمر الذي يُعقد ليوم واحد، وتستضيفه بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، طموحات متواضعة، فهو لا يهدف إلى التفاوض من أجل السلام، بل يسعى لتقديم المساعدات في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ويشارك في المؤتمر مسؤولون من دول غربية ومؤسسات دولية ودول مجاورة، لكن لا أحد من السودان، حيث لم توجه الدعوة لكل من الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع التي تخوض الحرب ضدها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي زار الحدود بين السودان وتشاد في يناير الماضي: "الحرب الوحشية في السودان دمّرت حياة الملايين، ومع ذلك لا يزال معظم العالم يغض الطرف. علينا أن نتحرك الآن لمنع هذه الأزمة من التحول إلى كارثة شاملة، وضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها."

وقبيل انعقاد الاجتماع، أعلن ديفيد لامي عن تخصيص 120 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 158 مليون دولار) من ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية المحدودة بشكل متزايد، لتوفير الغذاء لـ 650 ألف شخص في السودان خلال العام المقبل.

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