الحزب الاشتراكي الديمقراطي يبدأ التصويت على اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا

برلين- (د ب أ)

يتيح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لأعضائه البالغ عددهم حوالي 358 ألف عضو التصويت على اتفاق الائتلاف الحاكم مع التحالف المسيحي المحافظ اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر تفعيل منصة إلكترونية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا (التوقيت المحلي)، حيث يمكن لأعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 59 ,11 مساء يوم 29 أبريل الجاري، ومن المتوقع إعلان النتيجة في 30 أبريل.

ويشترط لقبول اتفاق الائتلاف الحاكم الحصول على أغلبية الأصوات، بالإضافة إلى مشاركة ما لا يقل عن 20% من الأعضاء في التصويت الإلكتروني.

ومع الحد الأدنى للأجور البالغ 15 يورو أو تخفيض الضرائب على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، نجح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تنفيذ بعض وعوده الانتخابية في مفاوضات الائتلاف.

ومع ذلك، أثارت خطط تشديد قواعد الهجرة والسياسات الاجتماعية جدلا في الحزب، ودفعت قيادة الجناح الشبابي للحزب، الذي يضم حوالي 12% من أعضاء الحزب، لرفض الاتفاق.

ويتطلب تمرير اتفاق الائتلاف بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحاف المسيحي المكون من (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) موافقة الأحزاب الثلاثة.

ووافق مجلس إدارة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بالفعل على اتفاق الائتلاف المكون من 144 صفحة بعنوان "المسؤولية تجاه ألمانيا".

ويعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار المستقبلي فريدريش ميرتس، التصويت على الاتفاق في مؤتمر حزبي صغير في 28 أبريل الجاري.

وإذا سارت الأمور على ما يرام، فمن المتوقع انتخاب ميرتس مستشارا لألمانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) في 6 مايو المقبل.