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كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان مناورات جوية

10:12 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

كوريا الجنوبية وامريكا

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سول- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا، اليوم الثلاثاء، مناورات جوية، شملت قاذفة قنابل أمريكية واحدة على الأقل من طراز بي –وان بي، فوق شبه الجزيرة الكورية، في إظهار للقوة أمام التهديدات العسكرية الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الوزارة قالت إن المناورات، التي تضمنت المقاتلات الكورية الجنوبية إف-35 ايه و اف-16 ومقاتلات إف-16 الأمريكية تهدف لإظهار قدرات الحلفاء على الرد على التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية الآخذة في التقدم.

ولم توضح الوزارة مكان إجراء المناورات وعدد قاذفات القنابل بي-وان بي التي شاركت في المناورات.

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كوريا الجنوبية أمريكا مناورات جوية
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