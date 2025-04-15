مقتل ثلاثة من رجال الشرطة في انفجار بجنوب غرب باكستان

إسلام آباد- (د ب أ)

لقى ثلاثة رجال شرطة حتفهم وأصيب أكثر من 12 آخرين في انفجار استهدف مركبة للشرطة في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه تم استهداف المركبة في منطقة شمس آباد، مما أسفر عن إصابة 19 من رجال الشرطة.

يشار إلى أن جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية تشن منذ سنوات، هجمات في الإقليم، وتبنت المسؤولية عن الهجوم على قطار كان يقل 450 شخصا، من بينهم أفراد من الجيش في مارس الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.