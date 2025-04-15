إعلان

مقتل ثلاثة من رجال الشرطة في انفجار بجنوب غرب باكستان

10:09 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

شرطة باكستان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إسلام آباد- (د ب أ)

لقى ثلاثة رجال شرطة حتفهم وأصيب أكثر من 12 آخرين في انفجار استهدف مركبة للشرطة في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه تم استهداف المركبة في منطقة شمس آباد، مما أسفر عن إصابة 19 من رجال الشرطة.

يشار إلى أن جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية تشن منذ سنوات، هجمات في الإقليم، وتبنت المسؤولية عن الهجوم على قطار كان يقل 450 شخصا، من بينهم أفراد من الجيش في مارس الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان انفجار مقتل رجال شرطة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا: الدفاعات الجوية أسقطت 115 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

إعلان

إعلان

تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور