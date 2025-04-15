مقتل 7 أشخاص وإصابة 29 آخرين في غارات أمريكية على صنعاء



وكالات

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، أن ضربات جوية أمريكية استهدفت محيط صنعاء وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 29 آخرين.

وبثت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين مشاهد لرجال الإطفاء وهم يرشّون الماء على حريق هائل، وقالت إنه ناجم عن الغارات.

كما أظهرت اللقطات أنقاضا متناثرة في أحد الشوارع، بينما كان المسعفون ينقلون أحد الضحايا من موقع قالت الحركة إنه مصنع سيراميك في حي بني مطر بصنعاء.

ولم تعلق القيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة على الضربات.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين، استهدفت غارات جوية مكثفة أيضا مناطق في محافظات الحديدة والجوف ومأرب، بحسب الحوثيين، دون تقديم معلومات عن سقوط ضحايا.

وأشارت الحركة أيضا أمس الاثنين إلى أنها أسقطت طائرة أمريكية مسيرة من طراز "إم كيو – 9 ريبر"، وفقا لروسيا اليوم.

ومنذ بدء حملة الضربات الجوية الأمريكية المكثفة ضد الحوثيين قبل نحو شهر، ردا على هجماتهم ضد الشحن البحري في مياه الشرق الأوسط والمتصلة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس، قتل أكثر من 120 شخصا، وفقا لأرقام الضحايا التي نشرتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين أمس الاثنين.