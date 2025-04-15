الرئيس اللبناني: لا تهاون مع الفاسدين ولا حماية لأحد



وكالات

واصل الرئيس اللبناني جوزيف عون، جولاته المفاجئة على مؤسسات الدولة، إذ زار أمس مقر المديرية العامة لأمن الدولة ودعا إلى عدم التهاون مع الفاسدين.

وخلال زيارة إلى مقر المديرية العامة لأمن الدولة، التقى المدير العام اللواء إدغار لاوندوس وكبار الضباط، قال الرئيس عون للضباط: "مهمتكم الأساسية مكافحة الفساد لأنه في أساس الأزمة الاقتصادية وعذابات اللبنانيين".

وأضاف: "لا تهاون بعد اليوم مع الفاسدين والمرتكبين ولا حماية لأحد وارفضوا أي ضغط يمكن أن تتعرضوا له"، وفقا لروسيا اليوم.

وتستمر زيارات الرئيس عون المفاجئة، ففي السياق نفسه، كان قد زار مرفأ بيروت ومصلحة تسجيل السيارات والآليات - "النافعة"، يوم السبت

وشدد عون من مرفأ بيروت على ضرورة انتظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة واستيفاء الرسوم بعدالة، وعدم التهاون مع من يرتكب المخالفات

كما توجّه لأصحاب المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات - "النافعة"، قائلاً: "أنا هنا لأني اعرف مشاكلكم، والمطلوب منكم إبلاغي بالصعوبات التي تواجهكم، وأقول لكم من يغطّي الفساد هو مشارك فيه، فكونوا انتم عيوننا، وأنا ووزير الداخلية هنا لمساعدتكم".